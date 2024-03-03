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Gündem
AA 03.03.2024 06:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üçüncü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir çok ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgesel ve küresel konular ele alındı, ticari ve ekonomik iş birliği anlaşmaları imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'da yoğun bir diplomasi trafiği vardı...

Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan birçok ülke temsilcisiyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile görüştü.

Türkiye ve Bosna Hersek ilişkileri, bölgesel konular ve küresel meseleler ele alındı.

Erdoğan, Bosna Hersek'in birlik, huzur ve istikrarının korunmasına vurgu yaptı.
İki ülke ilişkilerinin derinleştirilmesinin Türkiye için önemine değindi.
Türkiye'nin bu konularda kararlı, samimi ve yapıcı katkılarının artarak süreceğini söyledi.

Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina ile de görüştü

İki ülke arasında "Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması” imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somalili mevkidaşı Hasan Şeyh Mahmud'la da bir araya geldi.

Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Somali’ye savunma başta olmak üzere birçok alanda desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile de görüşme yaptı.

Mevkidaşına, Kosova’daki FETÖ yapılanması ile mücadelenin önemli olduğunu, bu konuda mesafe alınması gerektiğini ifade etti.

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Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek Madagaskar Somali
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