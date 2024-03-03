Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.03.2024 03:08

Kesin aday listeleri bugün açıklanacak

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürüyor. Yerel seçimlere ilişkin kesin aday listeleri bugün açıklanacak. Listelerin ilanıyla birlikte il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak.

Kesin aday listeleri bugün açıklanacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği seçim takvimi işliyor. 31 Mart yerel seçiminde yarışacak adaylar bugün kesinleşiyor.

Seçime katılacak 34 siyasi parti; büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı ile meclis üyesi aday listelerini 20 Şubat'ta teslim etti.

İtiraz, istifa ya da vefat gibi nedenlerle listelerde oluşacak eksiklerin tamamlanması için son tarih 2 Mart'tı.

Seçime katılacak siyasi partilerin adayları ile bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, bugün ilan edilecek.

İlçe belediye başkanları listelerini ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkanlığı listelerini ise il seçim kurulları açıklayacak.

Listelerin ilanıyla birlikte, il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak.
Basım işlemleri tamamlandıkça pusulalar ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.

Sandık kurullarının oluşumu 4 Mart'ta tamamlanacak ve sandık başında görev alacaklara bilgi verilecek.

ETİKETLER
Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
Adalet Bakanı Tunç: Hiçbir ayrım yapmadan 81 vilayetimizi eserlerle donattık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:23
Ankara'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayın zanlısı yakalandı
04:21
Kütahya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
04:20
İsrail ordusu Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırılarını sürdürdü
03:32
BMGK, İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere saldırısı için "derin endişe" duyduğunu açıkladı
03:05
Takla atan araç 50 metre sürüklendi: 1'i ağır 4 yaralı
02:58
Kayganlaşan yol kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da tedavi gören hastaları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da tedavi gören hastaları ziyaret etti
FOTO FOKUS
Antalya’da tramvay hattına yıldırım düştü
Antalya’da tramvay hattına yıldırım düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ