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Gündem
AA 02.03.2024 11:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya diplomasisi sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Denis Becirovic ve Zeljka Cvijanovic ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya diplomasisi sürüyor
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında yoğun görüşme trafiğine devam ediyor.

Forumun ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde, ülkeler arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Ana gündem konusu ise Gazze'de yaşanan insani dram oldu.

Erdoğan, diplomasi formu çerçevesinde yabancı liderlerle ikili görüşmelerini bugün de sürdürüyor.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Denis Becirovic ve Zeljka Cvijanovic ile görüştü.

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Recep Tayyip Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu
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