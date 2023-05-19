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TRT Haber 19.05.2023 09:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki seçmene çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışındaki seçmenlere çağrı yaptı: Bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki seçmene çağrı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turuna ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına sandığa gitmeleri çağrısı yaptı.

Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti;

Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, Rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık. Tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz. Şahsıma ve Cumhur İttifakı’na büyük bir teveccüh gösterdiniz.

"Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız"

Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz. Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız. Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız. Sergilediğiniz bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın (20 Mayıs Cumartesi) başlıyor. Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum. Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum. İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum.  

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