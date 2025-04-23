Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı.

Buradaki konuşmasına, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocukları misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Dünyadın dört bir yanından Türkiye'ye gelen çocuklara, sevinçlerine ortak olmalarından dolayı tek tek teşekkür eden Erdoğan, "Bu salondaki evlatlarımızdan başlayarak ülkemizin ve yeryüzünün dört bir yanındaki tüm çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum." diye konuştu.

"Devletimizin tüm birimleri teyakkuz halinde"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul başta olmak üzere depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Arama tarama çalışmaları hassasiyetle devam ediyor. Süreci çok yakından takip ediyoruz. pic.twitter.com/b2gbNv6udC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 23, 2025

İstanbul'daki depremler

Kısa bir süre önce İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaşanlar başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

AFAD ve Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm birimleri şu an teyakkuz halinde. Arama tarama çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Biz de süreci çok yakından takip ediyoruz. Buraya gelmeden önce bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah, şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TRT'miz bir yandan sorumlu yayın ve habercilik anlayışıyla başarılarına her gün bir yenisini eklerken, diğer yandan güzel ve anlamlı etkinliklerle kalplerimizi buluşturmaya devam ediyor. pic.twitter.com/PVRfWR26Zy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 23, 2025

"23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT'mizin yüz akı işlerinden bir diğerini teşkil ediyor"

Sevgili çocuklar, TRT'miz bir yandan sorumlu yayın ve habercilik anlayışıyla başarılarına her gün bir yenisini eklerken, diğer yandan işte böylesine güzel ve anlamlı etkinliklerle kalplerimizi buluşturmaya devam ediyor. 1979'dan bu yana her sene düzenlenen Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT'mizin yüz akı işlerinden bir diğerini teşkil ediyor. Bugüne kadar 120 farklı ülkeden 30 binden fazla çocuğu bu etkinliklerde ülkemizde misafir ettik. Şenliklerin 47'ncisini "Hayat Çocuklar Gülünce Güzel" temasıyla gerçekleştiriyoruz. 30 ülkeden 600 gül yüzlü evladımızı külliyemizde ağırlayarak onların coşkusuna, mutluluğuna, enerjisine biz de ortak oluyoruz. Bugün burada yaşadığınız sevincin hiç azalmaması, hayatınız boyunca yüzünüzden tebessümlerin asla eksik olmamasını temenni ediyorum.

Sevgili evlatlarım, inançlarımız, dillerimiz ve kültürlerimiz farklı olsa da hepimiz büyük insanlık ailesinin fertleriyiz. Hepimiz Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın çocuklarıyız. Siz çocuklar, kardeşliği ne kadar yüceltirseniz, unutmayınız, dünyamız o derece yaşanılır hale gelecektir. Kalplerinizdeki sevgiyle, yüreklerinizdeki umutla, birbirinize duyduğunuz o tertemiz güvenle barışı ve huzuru sizler tesis edeceksiniz. Kötülere ve kötülüklere rağmen bu dünyayı sizler güzelleştireceksiniz. Kısacası, bizim uğruna bedeller ödeyerek, çetin mücadeleler neticesinde belli bir aşamaya getirdiğimiz hayallerin geri kalanını gerçeğe sizler dönüştüreceksiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz.

Hayat yolculuğunuzda hepinize şimdiden başarılar diliyor, her birinizi o ışık saçan gözlerinizden öpüyorum. Bu kıymetli organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen TRT ailemize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Aileleriniz ve arkadaşlarınıza bizlerden, Türkiye'den kucak dolusu selam götürmenizi istiyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Tüm güzellikler siz çocukların olsun.