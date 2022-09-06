Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turu öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan, Türkiye'nin Balkan coğrafyasının gelişmesi için bir politika izlediklerini söyledi.

Bölgedeki gerilimlerin önüne geçmeye çalıştıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan coğrafyasıyla köklü tarihin irtibatının güçlü tutulduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'den kurum ve kuruluşların Balkan coğrafyasının güçlü tutulması için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın ifadesiyle #TRTBalkan bölgede önemli bir boşluğu dolduruyor.



Doğru haber ve özgün içeriklerle bölge halkını kendi dillerinde bilgilendirirken, ülkeler arası enformasyon köprüsü kuruyoruz. Uluslararası yayın ağımızı genişletmeyi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/81hxvL3BQe — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) September 6, 2022

TRT Balkan'a övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Balkan'ın coğrafyadaki önemine de vurgu yaptı.

Erdoğan, haziran ayında yayın hayatına başlayan TRT Balkan'ın bölge için önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi.

30 milyonu aşkın kitleye hitap ediyor

TRT World, TRT Arapça, TRT Russian, TRT Deutsch ve TRT Français’dan sonra Balkanların nabzını tutmayı hedefleyen TRT Balkan 15 Haziran’da yayın hayatına başladı.

Makedonca, Arnavutça ve BHS (Boşnakça, Hırvatça, Sırpça) dillerinde yayın yapacak TRT Balkan dijital haber platformunun bölgesel dilleri konuşan 30 milyonu aşkın bir kitleye hitap etmesi ve bölge bazında lider bir dijital haber kaynağı olması hedefleniyor.