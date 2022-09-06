Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT Balkan'a övgü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turu öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, haziran ayında yayın hayatına başlayan TRT Balkan'ın bölge dilleriyle yaptığı yayınlarla yayıncılıkta önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turu öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.
Erdoğan, Türkiye'nin Balkan coğrafyasının gelişmesi için bir politika izlediklerini söyledi.
Bölgedeki gerilimlerin önüne geçmeye çalıştıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan coğrafyasıyla köklü tarihin irtibatının güçlü tutulduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'den kurum ve kuruluşların Balkan coğrafyasının güçlü tutulması için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın ifadesiyle #TRTBalkan bölgede önemli bir boşluğu dolduruyor.— Zahid SOBACI (@zahidsobaci) September 6, 2022
Doğru haber ve özgün içeriklerle bölge halkını kendi dillerinde bilgilendirirken, ülkeler arası enformasyon köprüsü kuruyoruz. Uluslararası yayın ağımızı genişletmeyi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/81hxvL3BQe
TRT Balkan'a övgü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Balkan'ın coğrafyadaki önemine de vurgu yaptı.
Erdoğan, haziran ayında yayın hayatına başlayan TRT Balkan'ın bölge için önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi.
30 milyonu aşkın kitleye hitap ediyor
TRT World, TRT Arapça, TRT Russian, TRT Deutsch ve TRT Français’dan sonra Balkanların nabzını tutmayı hedefleyen TRT Balkan 15 Haziran’da yayın hayatına başladı.
Makedonca, Arnavutça ve BHS (Boşnakça, Hırvatça, Sırpça) dillerinde yayın yapacak TRT Balkan dijital haber platformunun bölgesel dilleri konuşan 30 milyonu aşkın bir kitleye hitap etmesi ve bölge bazında lider bir dijital haber kaynağı olması hedefleniyor.
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