Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianamede 702 kişi ve kurum müşteki sıfatıyla yer almıştı.

Hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma 21 Ekim’de görülecek.

Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı.

Çolakoğlu’nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.