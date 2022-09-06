Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 12:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şarkıcı Gülşen hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Şarkıcı Gülşen hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma 21 Ekim’de görülecek.
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İddianamede 702 kişi ve kurum müşteki sıfatıyla yer almıştı.
Hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma 21 Ekim’de görülecek.
Olayın geçmişi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi olan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı.
Çolakoğlu’nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.
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