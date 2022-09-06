Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kabine toplantısı sonrasında konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte doğal gaz fiyatlarının tüm dünyada anormal bir şekilde arttığını belirtti.

Dünyada doğal gaz ve elektrik fiyatlarında artış

Bakan Dönmez, küresel ölçekte yaşanan doğal gaz ve elektrik fiyatlarındaki artışlarla ilgili konuştu.

Fatih Dönmez, "Vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. 2021'deki 100 milyar liralık devlet desteğinin 2022'de iki katına çıkabileceğini söyledi.

Fatih Dönmez sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda hükümetimiz doğal gazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon yapıyor. Yılın başında ne ise aynı şekilde devam ediyor. Geçen yıl 100 milyar lira civarında bir sübvansiyon bedeli ortaya çıkmıştı. Bu sene bu rakam neredeyse ikiye katlanabilir. Küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz"

Katar ve Umman'dan doğal gaz ticareti

Bakan Dönmez Türkiye'nin, Katar ve Umman'la yapacağı doğal gaz ticaretine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Dönmez, "Ağustos ayının son günlerinde yoğun bir enerji diplomasisi yaptık. İlk olarak Körfez ülkelerinden Umman'a gittik. Burada uzunca bir aradan sonra doğal gaz ticareti konusunda irtibata geçtik. Onlar da olumlu yaklaşıyorlar. Ticari şartlar uygun olunca harekete geçeceğiz. Katar ile zaten geçmişten bu yana doğal gaz ticareti yapıyoruz. Katar ve Umman bizim dost ve kardeş ülkelerimiz. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah olumlu bir sonuç alırız" şeklinde konuştu.

"Akkuyu'da gecikme tahammülümüz yok"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Dönmez, "Akkuyu ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Hem Rusya hem de Türkiye tarafından bu işi koordine etmek üzere bir heyet oluşturduk. İlk görüşmelerini yaptılar şimdi ikinci görüşmelerini yapacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımız da süreci yakın takip ediyor. Henüz bir uzlaşma yok. Ama biz her iki tarafa da daha yapıcı, daha sağ duyulu davranmaları gerektiğini ve proje takviminin gecikmeye tahammülünün olmadığını hatırlattık" açıklamasını yaptı.

Bakan Dönmez, Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Ferro Bor tesisinin temelinin ise 17 Eylül'de atılacağını açıkladı.