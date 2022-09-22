Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kuruluna katıldığı ABD ziyareti sonunda New York’taki Türkevi’nde Gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Buradaki konuşmasında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) ev alanların merakla beklediği indirim kampanyasının detaylarını açıkladı. "Geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz." dedi. Kampanyanın 19 Ekim'e kadar süreceğini söyledi. Erdoğan, muhalefetin sosyal konut projesine yönelik söylemlerine de tepki gösterdi. "Kurdukları masaya herkesi toplayıp bir tek milleti dışarıda bırakıyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Cumhuriyet tarihinin en geniş, en kapsamlı konut kampanyasını başlatmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ekim ayı sonuna kadar süreceğini ifade ettiğimiz başvurulara ilk gün 1 milyon talep gelmişti. Şu anda 5 milyona yaklaştı. Özellikle gençlerimiz projeyi ciddi manada sahiplendi. Kampanyaya gösterilen teveccüh aslında vatandaşımızın devletine olan güveninin bir işaretidir. Devlete güvendiği için de buna böyle ilgi gösteriyor.

"Böylesine dev bir yatırım büyük bir ekonomik hareketliliğe zemin hazırlıyor"

Tabii burada 422 milyar lirayı aşan bir yatırım değerinden, 200 binden fazla yeni istihdamdan, 250 alt sektörü ilgilendiren bir ekonomik hareketlilikten bahsediyoruz. Böylesine dev bir yatırım çarpan etkisiyle çok daha büyük bir ekonomik hareketliliğe zemin hazırlıyor. Özellikle bir süredir dengesiz görünüm sergileyen kira ve konut fiyatlarının da makul seviyelere düşmesini bekliyoruz; bu olacak, bundan hiç şüphem yok.

Tüm bunlara rağmen muhalefet tarafının projeyi eleştirmek için gösterdiği gayreti anlamakta zorlanıyoruz. Esasen muhalefet ile bizim aramızda şöyle açık net bir fark var; biz dertliyiz, inanın bunların derdi yok. Bunlar başka yerlerde, işleri güçleri alavere dalavere. Bizim tek derdimiz var, o da millet. Bunlar ise illet. Biz hiçbir fark gözetmeksizin her bir insanımızın huzuru ve refahı için koşturuyoruz. Sadece dertli değil, aynı zamanda milletimize bu imkanları sağlamakla da sorumlu olduğumuzu devamlı ifade ettik, hala da ediyoruz.

"Konutları teslim etmemiz bunlara en güzel cevap olacak"

Sosyal konut projesi gibi hayırlı bir adımda bile suyu bulandırmaya, bununla yetinmeyip millete hakaret etmeye çalışanların bir derdi de sorumluluğu da yok. Öyle veya böyle biz bunu başardığımızı göstereceğiz. Bir defa 81 vilayetimizin tamamında yaşayanlara bizim bu konutları teslim etmemiz bunlara en güzel cevap olacak.

Şimdi bu ilk etapta attığımız adım. Öyle yıl sonunu falan beklemeyeceğiz. Ben Murat Bey’e de ifade ettim, öyle yıl sonunu falan bekleyecek zamanımız yok. Hemen Anadolu’dan başlamak üzere bir defa temelleri atmaya başlayalım küçükten büyüğe. Oradan da Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri vesaire buralara doğru işi genişleteceğiz.

"Seçimden sonra da bu işin ikinci etabını başlatacağız"

Tabii bunlar kurdukları masaya, yabancı büyükelçilerden terör örgütleri yandaşlarına kadar herkesi toplayıp bir tek milleti dışarda bırakmak suretiyle netice alacaklarını zannediyorlar ama yok. Bir şey daha söyledim; biz şimdi bu adımı atmakla beraber, seçimden sonra da bu işin ikinci etabını başlatacağız. Bunlar ikinci etabı da duyunca tabii iyice rahatsız oldular. Çalış sen de yap ama senin öyle bir derdin yok. Biz muhalefete sadece diyoruz ki ‘siz gelin, bizi izlemeye devam edin.’ Ama bunlar seyirci olmayı da bilmiyor.

Bizim durumumuz bu noktada çok çok farklı. İnşallah biz öncelikle 250 bin, ardından bir 250 bin daha olmak üzere toplamda 500 bin konutluk bu projeyi de milletimizin hizmetine sunarak farkımızı bir kez daha ortaya koyacağız. Tabii bir taraftan da arsaları yetiştireceğiz. 250 bin konut amaçlı arsayı da hazırlayacağız. Ayrıca 50 bin işyeriyle ilgili adımımızı da hızla atıyoruz. İnşallah dükkân sahibi olmak isteyenler de orada olacaklar.

"Yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz"

Bu vesileyle, TOKİ’den ev alan vatandaşlarımıza da bir müjde vermek istiyorum. TOKİ’den ev veya işyeri alıp da geri ödemesi devam eden vatandaşlarımız için yüzde 25 peşin ödeme indirimi kampanyası başlatıyoruz.

Borcun tamamını kapatamayacak olanlar ise bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek. Bu kampanyadan, geri ödeme taksitleri 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve işyeri alıcıları faydalanabilecek.

Kampanya bugün başlayacak ve 19 Ekim tarihine kadar sürecek. Orada da inşallah kolaylaştırıcı olacağız.