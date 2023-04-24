Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg için kredi müjdesi

Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Bursa'nın Gemlik ilçesinde atıldı.

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg ile Çinli enerji firması Farasis ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojilerinin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla inşaat başlangıç töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli otomobili Togg için kamu bankalarının kredi çalışması yaptığı müjdesini verdi.

Togg için kredi müjdesi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları arabanın satışında kredi için çalışma yapıyor, detayları bugün Manisa'da açıklayacağım. https://t.co/fzPnUIkRBx pic.twitter.com/rkz2egJDii — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 24, 2023

Erdoğan, "Kamu bankaları Togg'un satışına kredi verecek. Aynen ev alır gibi Togg'u da alma imkanı doğacak. Kamu bankaları arabanın satışında kredi için çalışma yapıyor, detayları bugün Manisa'da açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

Törendeki konuşmasında her 3 dakikada bir Togg üretildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti;

"Togg, talep rekoru kırarak en güzel cevabı verdi"

Binlerce mühendisimiz, teknisyenimiz, emekçimiz bu proje için gece gündüz çalışırken vatandaşlarımız bu projeyi yürekten desteklerken birileri hep aynı yalana sarıldılar hep aynı hezeyanları tekrarladılar. Önce çıktılar Togg'un fabrikası nerede... Bu inşaatı bitiremezsiniz dediler. Sonra buralarda üretim bandı yok... Siz bu araçları üretemezsiniz dediler. Bu iddiaları da boşa çıkınca bu defa bu araç satılmaz, vatandaş bunu alamaz dediler. Togg, aldığı ön siparişleri ile talep rekoru kırarak bu büftanlara en güzel cevabı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin 'fabrikası yok' dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde, her üç dakikada bir araç üretiliyor. https://t.co/xhKz7wZ6TF pic.twitter.com/MspmYN328F — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 24, 2023

"3 dakikada bir araç üretiliyor"

Muhalefetin fabrikası yok dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde her 3 dakikada bir araç üretiliyor. Bu sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet Togg'u sahipleri ile buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah 2025 yılından itibaren Togg'u ihraç ederek tüm dünyaya satacağız.