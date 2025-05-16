Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvenin Genel Oturumu'nun ardından Almanya Başbakanı Merz ile görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya’nın köklü ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğunu, yeni dönemde de iki ülke arasındaki iş birliğini ilerletmek için çalışacaklarını ifade etti.

Görüşmede Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Almanya’nın köklü ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğunu, yeni dönemde de iki ülke arasındaki iş birliğini ilerletmek için çalışacaklarını ifade etti.

Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sonuçlanması için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceğini, aralanan fırsat penceresini kaçırmadan barış için gösterilen gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz’i Türkiye’ye davet etti, Almanya Başbakanı da en kısa sürede Türkiye’ye geleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile de bir araya gelerek sohbet etti.