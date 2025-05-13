Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şerif'e: Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'a gösterdiği "güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma" nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan Şerif'in mesajını alıntılayarak kendisine yanıt verdi.

Erdoğan mesajında, "Dünya üzerinde pek az millete nasip olan Türkiye-Pakistan kardeşliği, hakiki dostluğun en güzel örneklerinden biridir. Türkiye olarak Pakistan'ın barış, huzur ve istikrarına büyük önem atfediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Pakistan devletinin sağduyulu, sabırlı, ihtilafların çözümünde diyaloğa ve uzlaşıya öncelik veren politikasını takdirle karşılıyoruz.

Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, iyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.

Sizlerin şahsında dost ve kardeş Pakistan'ı en kalbî muhabbetlerimle selamlıyorum.

'Pakistan, Türki dosti zindabad!"