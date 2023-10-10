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Gündem
TRT Haber/İHA 10.10.2023 16:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin babasına taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda görüştüğü şehit polis Cihat Ermiş'in babası Şefik Ermiş'e taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin babasına taziye

İstanbul’da ihbar üzerine gittiği olayda çıkan çatışmada vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu şehit olan polis memuru Cihat Ermiş, memleketi Ankara’da toprağa verildi. Şehidin babasını Şefik Ermiş’i ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak baba Ermiş ile görüştürdü.

Acılı babaya taziye dileklerini ileten Erdoğan, "Şehitlerimizin makamlarıyla alakalı bir şey söylememize gerek yok. Kur’an-ı Kerim’de rabbimiz onların makamlarını zaten açıklıyor. Makamları onların cennet. Onlar Peygamber Efendimize komşular. Sizlerin böyle bir şehit babası olmanız da sizler için en büyük zenginlik. Rabbim bizlere de o makamı nasip eylesin inşallah. Rabbim sabrınızı artırsın. Aileye de özellikle sabırlar diliyorum." dedi.

Baba Ermiş ise Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

"Şehidimizin ailesi ve 2 yaşındaki evladı artık bu vatana emanet"

Ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,

"Kahraman polisimiz Cihat Ermiş dün İstanbul Büyükçekmece’de ihbar üzerine gittiği bir evde açılan ateş sonucu şehit edilmişti. Ankara Haymana’da şehidimizin kıymetli babası Şefik ağabeyimizi ziyaret edip, dua ettik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da şehidimizin babasıyla telefonla görüştü, başsağlığı diledi. Şehidimizin ailesi ve 2 yaşındaki evladı Kemal Asaf artık bu vatana emanet. Kahramanımızın makamı ali, ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

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