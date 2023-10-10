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Gündem
AA 10.10.2023 15:54

İsrail'e uçuşlar devam ediyor, gelen yolcular kayıt altına alınıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, THY, Pegasus ve Tailwind'in İsrail uçuşlarına devam ettiğini, talep üzerine Türkiye'ye taşınan yolcuların sayısı ve uyrukları takip edilerek Cumhurbaşkanlığı Devlet Bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi'ne iletilmeye başlandığını duyurdu.

İsrail'e uçuşlar devam ediyor, gelen yolcular kayıt altına alınıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7 Ekim'de İsrail'in Gazze şeridine yakın olan bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşandığı, yaşanan kargaşa ve roket saldırıları nedeniyle uçuşların durumunun gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

Olayın başından itibaren havayollarının yetkili yöneticileri, Dışişleri Bakanlığı ve İsrail makamlarının sürekli temaslar kurularak yakın ve koordineli bir çalışma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail’in güney bölgelerindeki hava sahasının kapatıldığına ve Tel Aviv Ben Gurion havalimanı alçalma usulünün değiştirildiğine dair notam yayımlanması öncesinde ve sonrasında tüm hava taşıyıcılarımız tarafından öncelikle mürettebat yatı planlaması değiştirilmiş ve tüm uçuşlar mürettebat yatısı olmadan gidiş dönüş olacak şekilde yeniden planlanmıştır.

Devam eden çatışmaların hava sahası emniyeti ve havalimanı güvenliğine olan etkileri nedeniyle 7 ve 8 Ekim 2023 tarihlerinde bazı havayollarımızın İsrail varışlı uçuşlarında iptaller gerçekleştirmiş, İsrail çıkışlı uçuşlar ise gecikmeli de olsa tamamlanmıştır."

Yolcuların sayısı ve uyrukları takip ediliyor

10 Ekim itibarıyla THY, Pegasus ve Tailwind'in uçuşlarına devam ettiği belirtilen açıklamada talep üzerine Türkiye'ye taşınan yolcuların sayısı ve uyruklarının takip edilerek Cumhurbaşkanlığı Devlet bilgi Koordinasyon Kurulu ve Merkezi'ne iletilmeye başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail hava sahasının emniyeti ve Tel Aviv Ben Gurion havalimanı güvenlik durumu havayollarımız yetkili yöneticileri, Dışişleri Bakanlığımız ve İsrail makamları ile sürekli kurulan temaslar ile izlenmeye devam edilmektedir" denildi.

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Hava Yolu İsrail THY Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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