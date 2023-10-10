Parçalı Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.10.2023 15:03

Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe Harekat bölgesinde, terör örgütü mensupları tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak, şehit oldu.

Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekat Bölgesinde bugün bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şehit Çakmak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milleti için başsağlığı ve sabır dilendi.​​​​​​​

ETİKETLER
Şehit Terör Saldırısı Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Otomotiv ve gayrimenkulde fiyatlar bir kez daha düşebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:20
Cumhur İttifakı'nın yerel seçim işbirliği heyetleri belli oldu
16:09
Kılıçdaroğlu: Filistin halkının haklı davasını savunmak her ülkenin hakkıdır
15:58
Antalya'da sahillerde yoğunluk sürüyor
15:57
BM'den AB'ye Filistin çağrısı: Yardımı kesmeyin
16:17
İsrail'e uçuşlar devam ediyor, gelen yolcular kayıt altına alınıyor
16:16
İsrail basını: Ölen İsraillilerin sayısı bini geçti
İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki Rimal mahallesini enkaza çevirdi
İsrail savaş uçakları, Gazze kentindeki Rimal mahallesini enkaza çevirdi
FOTO FOKUS
İsrail, Gazze kentindeki Rimal mahallesini enkaza çevirdi
İsrail, Gazze kentindeki Rimal mahallesini enkaza çevirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ