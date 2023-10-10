Parçalı Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.10.2023 16:16

Cumhur İttifakı'nın yerel seçim iş birliği heyetleri belli oldu

Cumhur İttifakı'nın yerel seçimde iş birliği için çalışacak heyetleri belli oldu.

Cumhur İttifakı'nın yerel seçim iş birliği heyetleri belli oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Alınan bilgiye göre, 31 Mart 2024'te yerel seçimlerde ittifak yapacak AK Parti ve MHP ön hazırlık çalışmalarına başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlere yönelik ortak heyet kurulması kararının ardından çalışmalara başlanmıştı.

Bu kapsamda her iki parti de öncelikle çalışmaları yürütecek heyetlerini belirledi. Buna göre AK Parti'de Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP heyetinde ise Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül yer aldı.

Ön çalışma

Ön çalışma çerçevesinde AK Parti ve MHP geçmiş dönemdeki seçimleri, sonuçları, oy oranları ve aday profilleri açısından analiz etti.

AK Parti, 1950'den 2023'e kadar yapılan seçimlerin sonuçları ile bu süreçte parti ile benzer çizgideki partilerin oy oranlarını il, ilçe ve belde bazında ele aldı.

MHP ise heyetler arası görüşme öncesi çalışmasını tamamladı. Parti, 2009'dan itibaren yapılan yerel seçimleri oy oranları başta olmak üzere tüm yönleriyle mercek altına alırken, 2018 ve 2023 genel seçim sonuçları da değerlendirildi.

Heyetlerin çalışması

Heyetlerin ilk görüşmesinde genel ilkeler ve prensipler ele alınacak. Partiler arasında işbirliği seçenekleri ve başta büyükşehirler olmak üzere il bazlı değerlendirmeler yapılacak.

Ortak heyetin çalışmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli düzenli olarak bilgilendirilecek ve çalışma onların talimatları doğrultusunda ilerleyecek. Çalışmanın içeriğine ilişkin nihai kararı Erdoğan ve Bahçeli verecek.

Bu arada AK Parti'nin 12 Ekim Perşembe yapılması planlanan Merkez Yürütme Kurulu toplantısında heyetin çalışmasıyla ilgili konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

ETİKETLER
AK Parti MHP Yerel Yönetimler
Sıradaki Haber
Kılıçdaroğlu: Filistin halkının haklı davasını savunmak her ülkenin hakkıdır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:45
"Uzaktan Eğitim Kapısı" Azerbaycan'ın da erişimine açıldı
17:52
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 830 kişi hayatını kaybetti
17:27
Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
17:20
Zelenskiy: Hem Ukrayna hem de Moldova'nın AB üyesi olacağından şüphem yok
17:19
Hatay'da depremde 36 kişinin öldüğü apartmanın mimarı tutuklandı
17:23
Göç sırasında yorgun düşen kara çaylak kuşuna su içirdiler
Nijer'de konuşlu Fransız askerleri ülkeden ayrılmaya başladı
Nijer'de konuşlu Fransız askerleri ülkeden ayrılmaya başladı
FOTO FOKUS
Göç sırasında yorgun düşen kara çaylak kuşuna su içirdiler
Göç sırasında yorgun düşen kara çaylak kuşuna su içirdiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ