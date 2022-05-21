Haber Giriş: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde yürütülen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Erbaşı'nın ailesine taziye mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
Son Haberler
- 10:03
- 10:00
- 09:53
- 09:47
- 09:45
Sıradaki Haber
Kadıköy'deki rüşvet soruşturması: 32 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz