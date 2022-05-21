Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugü yurdun güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Güney Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü Marmara'nın kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Ege'nin güneyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Akdeniz Bölgesinin tamamı ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kalan kesimlerin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarına yer yer üzerine çıkacağı, ancak hafta başından itibaren yağışla birlikte azalacağı kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.