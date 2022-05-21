Rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 160 şüpheliden 32'si tutuklandı, 128 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis otobüslerine bindirilen 160 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. İtirafçı olmayı kabul eden 38 kişi de emniyetten serbest bırakıldı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından, 43'ü memur toplam 124 kişi "rüşvet" suçundan tutuklanması, 36 şüpheli ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, aralarında 27 memurun da yer aldığı 32 kişinin tutuklanmasına hükmederken, 27'si memur 128 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

224 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti

Soruşturma kapsamında çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli 6 zabıta memuru ve 48 mühendisin de aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs'ta İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 198'ini yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital malzeme ve evraka el konulmuştu.

Firari 26 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Rüşvette sabit fiyat tarifesi ortaya çıktı

Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta memurları ve mühendislerin, rüşvet çarkını işletebilmeleri için 2 aşamalı sistem kurdukları belirlendi.

Şebeke, "taktiksel aşama" denilen birinci evrede, işletme sahipleriyle tanışma, sahte ihbarda bulunma, denetim yapma ve maddi menfaat talep etme konularını gerçekleştiriyor. İkinci aşamada ise "operasyonel evre"ye geçilerek bilgi sızdırma, sahte delil ve belge üretme işlemleri yapılıyor.

Şüphelilerin "resmi hiyerarşinin dışında komuta sistemine sahip olmaları" ve "suç eylemlerinde örgüt üyelerinin birbirleriyle stratejik seviyede irtibatlı ve dayanışma halinde oluşu" rüşvet çarkının örgütlü ve uzun süreli bir sistem olduğunu ortaya koyuyor.

Rüşvete sabit tarife

Bir çok şüphelinin itirafçı olmayı kabul ettiği soruşturma kapsamında, zabıta, mühendis ve diğer belediye personellerinin, göz yumdukları yada cezai işlem yapmadıkları bazı konularda sabit fiyat tarifesi uyguladıkları belirlendi.

Yapılan tespitlere göre inşaat ruhsat onayı için 30 bin, çatı tadilatına 10 bin, izinsiz beton dökmeye 1500, hafriyat işi için 1000 ve vinç kurmaya ise 500 lira sabit rüşvet isteniliyor.

Öte yapılan haberlerden operasyonu öğrenen ve emniyete gelerek şikayette bulunan bir kişi, malum yapının kendisinden de rüşvet istediğini, vermediği için de baskılara maruz kaldığını söylediği öğrenildi.

Rüşvet komşu ilçedeki mührü de kırdırmış

Kadıköy ve Maltepe'de fırını olan bir kişinin Maltepe'deki fırınının mühürlendiği, bunun üzerine Kadıköy'de rüşvet verdiği görevlileri arayarak durumu anlattığı bunun üzerine Kadıköy Belediyesindeki görevli şüphelilerin, Maltepe Belediyesindeki tanıdıklarını arayarak fırını açtırdıkları da belirlendi.