Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'deki üs bölgesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Soyutemiz'in ailesine taziye mesajı gönderdi.
Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz, Yüksekova ilçesindeki Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde, nöbet sırasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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