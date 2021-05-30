Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 22:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teröristlerce şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren-15 Operasyonu'nda Ağrı-Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Keleş'in ailesine bir mesaj göndererek, taziye dileklerini iletti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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