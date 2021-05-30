Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 21:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Katar Şura Meclisi Başkanı ile bir araya geldi
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki heyet, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmud tarafından kabul edildi.
Temaslarda bulunmak için Katar'ın başkenti Doha'da olan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç başkanlığındaki heyet, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmud’la iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin konuları ele aldı.
Kılıç, görüşmede, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un mektubunu Al Mahmud’a sundu.
Görüşmede Türkiye'nin Katar Büyükelçisi Mustafa Göksu da hazır bulundu.
TBMM heyetinin ziyaretinin pazartesi günü son bulacağı belirtildi.
Son Haberler
- 21:17
- 20:52
- 20:42
- 20:29
- 20:43
Sıradaki Haber
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özal ailesine ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz