Haber Giriş: 30 Mayıs 2021 Pazar 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özal ailesine ziyaret
[Fotoğraf: AA]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ve ailesini ziyaret etti.
Özal ailesinin Beşiktaş'taki evine gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Ahmet Özal karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP İl Başkanvekili Hale Özcömert Coşkun ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat eşlik etti.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu
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