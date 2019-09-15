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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı15 Eylül 2019 Pazar 14:41 - Son Güncelleme 15 Eylül 2019 Pazar 16:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan güvenlik korucusu Abdüllatif Emen'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan güvenlik korucusu Abdüllatif Emen'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA