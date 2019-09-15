Milli Savunma Bakanlığından (MSB), S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci grup malzemelerinin Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na intikalinin tamamlandığı bildirildi.

27 Ağustos 2019 tarihinde başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikali bugün tamamlandı.https://t.co/IVallLRku7#MSB #TSK pic.twitter.com/3ei6VZh3KQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 15, 2019

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "27 Ağustos 2019 tarihinde başlayan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikali bugün tamamlandı." ifadesine yer verildi.

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de Rusya Federasyonu ile imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

Sistemin kurulum çalışmaları ve kullanıcı personelin eğitimleri devam ediyor. Nisan 2020’de ise sistemin faal hale getirilmesi planlanıyor.

Kaynak: TRT Haber