Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstü finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ile bir telefonda görüştü.

Sümeyye Boyacı’yı dünya ikinciliği başarısından dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonada ülkemizi temsil eden milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etti.

Kaynak: TRT Haber