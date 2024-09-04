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Gündem
AA 04.09.2024 17:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda görev yapan Güney, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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Diyarbakır Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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