Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Teğmen Ömer Bağra'nın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Bağra'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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