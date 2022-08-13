Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 15:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2022
Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/8bPTF2pEVI
Açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika Terörle Mücadele PKK/YPG
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