Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.



Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/8bPTF2pEVI — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2022

Açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.