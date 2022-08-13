Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirirken, arama-tarama faaliyetleriyle tespit edilen teröristlere ait silah ve mühimmatı da imha ettiği belirtildi.

Son olarak bölgedeki bir mağarada ele geçirilen silah ve mühimmata ilişkin şu bilgiler verildi:

"2 RPG-7 roketatar, 9 AK-47 piyade tüfeği, 3 PKMS hafif makinalı tüfek, 1 Zağros keskin nişancı tüfeği, 5 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 Strela-2 IR güdümlü silah, 3 AK-47 piyade tüfeği gövde komplesi, bomba atar, 6 roket atar sevk fişeği, 15 taarruz tipi el bombası, 32 savunma tipi el bombası, 48 bomba atar mühimmatı, 250 adet 5.56 mm mühimmat, 350 adet 7.62 mm mühimmat, güdümlü tanksavar silah sehpası,1 Doçka uçaksavar silahı namlusu, 6 Dragunov dürbün, 3 RPG-7 dürbün, çeşitli silahlarda kullanılan 3 dürbün komplesi, 60 şarjör, termal dürbün, el telsizi, 7 sabit telsiz, 2 kayıt cihazı, 3 fotoğraf makinası, 3 joystick yönlendirici kumanda, PTZ kamera, 2 dron yönlendirici kumanda, dron, dron kamerası, 22 dron bataryası, sinyal güçlendirici, motorlu testere, jeneratör, 2 hilti, 7 akü,1 havalandırma ünitesi ile muhtelif sağlık ve yaşam malzemeleri."