Abdülhamid Han 4 gemilik sondaj filosunun en güçlüsü. Üstün teknolojiye sahip sondaj gemisinin yüksekliği 112 metre. Toplam 9 kattan oluşan gemi 7'nci nesil. Dünyanın en iyi 5 gemisinden biri olan Abdülhamid Han'ın 12 bin 200 metre derinlikte sondaj kabiliyeti bulunuyor. Dev geminin ilk görev yeri ise Doğu Akdeniz'de Yörükler-1 kuyusu oldu.

Vatan suyundaki sondaj 52 yıl önce başladı. Çalışma sahası İskenderun açıklarındaki Payas-1 kuyusuydu. Süreç içinde sismik aramalar hızlandı. Kimi zaman kendi gemisiyle kimi zaman da enerji şirketleriyle çalışıldı. 2013'ten itibaren filo güçlendirildi. 80 adet sığ ve derin deniz kuyusu, kazıldı. Mavi Vatan'ın röntgeni çekildi.

"Ler altının filmini çekiyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Önce iki boyutlu araştırmalar yapıyoruz, sonra 3 boyutlu sismik araştırmalar yapıyoruz. Bir yerde bu sismik araştırmalarla aşağının bir tomografisini çekiyoruz. Yani yer altının filmini çekiyoruz. Şimdi önümüzde bir yaklaşık 45-60 gün lük bir süre var. Bu süre içerisinde sondajımızı inşallah tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Doğu Akdeniz'de yıllarca sismik araştırmalar yaptı. Doğal gaz ihtimali bulunan 5 nokta tespit edildi. Gazipaşa'nın 55 kilometre açığı da o noktalardan biri. Yörükler -1 kuyusu tesadüfen seçilmedi.

Doğal gazın keşfinde üç faktör devreye giriyor. Sismik araştırma sonuçları da buna göre şekilleniyor. Sondaj kararına giden süreç, geniş analizlerle belirleniyor.

Jeolojik yapı, kaynağın derinliği ve lojistik. Deniz sondajı bu parametreler üzerine kurulu. Yörükler -1 kuyusu da bunların ışığında kazılacak.

Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hak iddiası hukuksuz. Keza Yunanistan'ın da... Türkiye ise vatan suyuna hem sahada hem masada sahip çıkıyor. O yüzden sondaj gemisinin rotası Atina'dan dikkatle takip edildi. Ancak Abdülhamid Han sözde tartışmalı bölgelere gönderilmedi.

Doğu Akdeniz'de son dört yılda 8 kez sondaj yapıldı. Bunların 5'i Türkiye'nin yetki alanındaydı. 3'ü ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Karadeniz'deki gazın keşfi, filoyu da bu bölgeye taşıdı. 2 yıl aranın ardından bu kez Abdülhamid Han sondaj yapacak.

"Doğu Akdeniz ile ilgili ciddi veriler Türkiye'nin elinde"

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti;

"Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis. Özellikle Oruç Reis'in yerli yapım olması yüzde 90 tamamen Türk mühendisi ile imal edilmiş olması her türlü şartlarda sismik araştırma yapıyor olması hatta bazı durumlarda küçük sondajlar yapma özelliğine sahip olması çok önemli. Bunlarla Akdeniz, Doğu Akdeniz baştan sona tarandı. Şu anda Doğu Akdeniz ile ilgili ciddi veriler Türkiye'nin elinde.

Gerek Uluslararası araştırma merkezlerinin elde ettiği veriler, uydu verileri ve gerekse Türkiye'nin uzun süredir Doğu Akdeniz'i satır sütun tarayarak elde ettiği veriler çerçevesinde muhtemelen en fazla doğalgazın olabileceği, petrolün olabileceği bölgeler arasında yer alması dolayasıyla Yörükler-1 seçildi.

Lojistiği de önemli tabi uzak bir bölgede sondaj yapan bir gemiye sağlayacağınız lojistik ile yakın bir bölgede yapacağınız gemiye sağlayacağınız lojistik daha farklı olacak ve bunlar içerisinde dikkat ederseniz bir tarih de verildi.

Türkiye bölgesinde ekonomik gücü ile askeri gücü ile komşularıyla olan ilişkileri ile dikkate alındığı zaman barış ve huzur içerisinde bir bölge olsun istiyor. Çünkü dünya politikalarına yön verebilecek gücü de olan bir Türkiye. Onun için istikrarsızlığın hiç bir ülkeye yararı olmayacağını herkes söyleyebilir.

Gerçekte bu delme işlemi daha uzun süre sürüyor. En hızlı her şeyi tamam olan yerde yani kurulumu tamamlanmış lojistiği ktamamlanmış bir geminin bir kuyu açma süresi 15 gün ile 25 gün arasındadır. Onun analizleri de var sonuçta. O analizleri terileri analiz eidip ilanı yapabilmesi için de bir süre lazım 45-60 gün çok iddialı bir süre. O da verilerin sağlamlığını gösteriyor."

Enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor. Mavi Vatan'daki hidrokarbon yatakları bu ihtiyacı karşılayabilecek. Türkiye bugün kendi gazını bulup, çıkarabilecek kapasitede. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz önümüzdeki yıl pompalanacak. Gözler şimdi Abdulhamid Han'dan da gelecek müjdeli haberde.