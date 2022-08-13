Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2'si yeşil kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
Eren Abluka-10 operasyonu kapsamında 2'si yeşil kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2"si yeşil kategoride olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti;
"JÖH-PÖH, Jandarma Komando, Güvenlik Korucu Timleri, SİHA-JİHA-PİHA F-16. Biraz orantısız güç kullandıK. Eren Abluka 10 Operasyonu'nda; 1’i sarı torba, 2 terörist de elde olmak üzere 3terörist etkisiz. Teröristlerden 2’si yeşil kategori. Son çağrımız teslim olun."
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Eren Operasyonları
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