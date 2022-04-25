Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit polis memuru Zafer Mat'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fatih ilçesinde, yakalamak istediği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan Zafer Mat'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
Şehit Mat, bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sırasında yaralanmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Etiketler: Polis Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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