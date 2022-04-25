Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fatih ilçesinde, yakalamak istediği şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesiyle yüksekten düşerek şehit olan Zafer Mat'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Şehit Mat, bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sırasında yaralanmış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.