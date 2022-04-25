Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 15:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
'Anayasa Tarihi Galerisi' törenle açıldı
[Fotoğraf: AA]
Eski Anayasalar ile Yüksek Mahkemenin ilk kararlarından bazı görsellerin de yer aldığı "Anayasa Tarihi Galerisi"nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da tören düzenlendi.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, siyasiler ve yargı mensupları katıldı.
Törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Tarihi Galerisi'nin açılışını yaptı.
Galeride, eski Anayasalar ile yüksek mahkemenin ilk kararlarından bazı görseller yer alıyor.
Etiketler: Anayasa Mahkemesi (AYM) Recep Tayyip Erdoğan
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