Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ile Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz, dün Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olmuştu.
Piyade Uzman Çavuş Çarkcı ise Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.
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