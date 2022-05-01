Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ile Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz, dün Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olmuştu.

Piyade Uzman Çavuş Çarkcı ise Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı kapsamında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu.