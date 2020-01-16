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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı16 Ocak 2020 Perşembe 18:57 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 18:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de atış eğitimi sırasında şehit olan piyade sözleşmeli erler Sait Miyanyedi ve Tolga Kaplan'ın ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de atış eğitimi sırasında şehit olan piyade sözleşmeli erler Sait Miyanyedi ve Tolga Kaplan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
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