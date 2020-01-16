Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisinin çalışanlarının gözaltına alınmasına siyasilerden ortak tepki yükseldi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Basın mensupları köprü görevi görür" dedi. Mısır yönetimine seslendi:

"Son derece utanç verici bir olaydır. Çalışanların yaptığı iş gazetecilik. Bu utanç verici eylemden en kısa zamanda dönmelerini bekliyoruz. Asla kabul edilemez. Derhal çalışanlar serbest bırakılmalıdır."

Gazeteci kökenli olan CHP Milletvekili Atila Sertel, baskına maruz kalan büroda yalnızca gazetecilik faaliyeti yapıldığına dikkat çekti:

"Anadolu Ajansına geçmiş olsun diyorum. Bir an önce serbest bırakılmalarını istiyoruz. Türkiye'nin basın özgürlüğüne Mısır iktidarı tarafından yapılmış bir saldırı olarak düşünüyorum."

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Mısır'daki Sisi yönetimini eleştirdi:

"Sisi yönetimindeki Mısır’ın Türkiye’ye yönelik hasmane tavırlarının devamı olarak değerlendirilebilir. Mısır'ın acilen yanlıştan dönmesi, Türkiye’den özür dilemesi gerekiyor."

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da Genel Kurul'da olayı kınadı.

"Endişeyle takip ediyor ve iyi parti olarak şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: TRT Haber