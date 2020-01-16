Hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı üzerine gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı İyidil, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesine getirildi.

İyidil, burada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi önüne çıkartıldı.

İyidil, serbest bırakılmasını istedi. Beyanların ardından heyet, İyidil'in "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmasına karar verildiğini açıkladı.

Tutuklama kararının gerekçesinde "ilk derece mahkemesinin mahkumiyetine dayanak yapılan tanık anlatımları ve deliller, eylemlerin niteliği, hükmün henüz kesinleşmemesi, isnat edilen suçun gerektirdiği cezanın mahiyeti ve kaçma şüphesine" dikkat çekildi ve adli kontrolün yetersiz kalacağı ifade edildi.

Tahliye olup tekrar gözaltına alınmıştı

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapse" mahkum edilmişti.

İstinaf başvurusu üzerine dosyayı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi ise İyidil hakkındaki hükmü kaldırarak, İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar vermişti.

Tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesince incelenmiş, isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. İyidil, karar üzerine bu sabah Çankaya'daki evinde gözaltına alınmıştı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), eski Korgeneral Metin İyidil'in darbe girişimi davasında aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını kaldıran, beraatine ve tahliyesine karar veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi heyetinin görev yerlerini değiştirmişti.

Kaynak: AA