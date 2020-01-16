MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin sürdürdüğü belirtildi.

Faaliyetler esnasında tespit edilen EYP düzeneğinin kahraman Mehmetçik tarafından imha edildiği kaydedildi.

Bakanlık, sosyal medya hesabından imha fotoğraflarını da paylaştı.

Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz tespit edilen EYP düzeneğini başarılı bir şekilde imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/ABEPdPxgZ9