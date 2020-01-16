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Barış Pınarı bölgesinde EYP imhası sürüyor16 Ocak 2020 Perşembe 13:35 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 13:41
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tespit edilen el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin başarıyla imha edildiğini açıkladı.
[Fotoğraf: MSB]
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin sürdürdüğü belirtildi.
Faaliyetler esnasında tespit edilen EYP düzeneğinin kahraman Mehmetçik tarafından imha edildiği kaydedildi.
Bakanlık, sosyal medya hesabından imha fotoğraflarını da paylaştı.
Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz tespit edilen EYP düzeneğini başarılı bir şekilde imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/ABEPdPxgZ9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 16, 2020
Kaynak: TRT Haber
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