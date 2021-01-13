Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Rauf Denktaş" mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, vefatının 9. yılında yad etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anısına bir mesaj yayımladı.
Erdoğan, yeni katıldığı Telegram hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkü'nün haklı mücadelesine birlikte yıllarca omuz verdiğimiz Rauf Denktaş'ı unutmayacağız. Vefatının dokuzuncu yılında 2004 yılından bir fotoğraf karesiyle, Rauf Bey'i rahmetle yad ediyorum..."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Rauf Denktaş
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