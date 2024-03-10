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Gündem
AA 10.03.2024 22:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının İslam alemi ve Türk milleti için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan ramazan ayının İslam alemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

 

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