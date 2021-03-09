Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 16:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin Öztekin’e taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin’in vefatı nedeniyle kızı Pelin Öztekin’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirterek, merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.
Kalp rahatsızlığı olan usta oyuncu Rasim Öztekin, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Rasim Öztekin'in cenazesi yarın (10 Mart) saat 15.00'te Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.
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