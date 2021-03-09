Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rasim Öztekin'in başarılı oyunculuğu ve saygın kişiliğiyle toplumun her kesiminin sevgisini kazandığını belirterek, merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Kalp rahatsızlığı olan usta oyuncu Rasim Öztekin, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Rasim Öztekin'in cenazesi yarın (10 Mart) saat 15.00'te Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.