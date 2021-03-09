Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 15:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti'den kadına yönelik şiddetle ilgili önerge
[Fotoğraf: AA ]
AK Parti, kadına yönelik şiddetin araştırılması için TBMM araştırma önergesi verdi.
Meclis'te kadına yönelik şiddet olaylarının araştırılması için komisyon kurulmasına yönelik önerge verildi.
AK Parti grup başkan vekillerinin imzasını taşıyan önergenin bugün Genel Kurul'da görüşülmesi planlanıyor.
Önerge gerekçesinde "kadına yönelik vuku bulan şiddet olaylarının sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılması"na vurgu yapıldı.
Kurulacak komisyonunda kadına yönelik şiddet olaylarının sebepleri tüm yönleriyle araştırılacak. Çözüm önerileri ve alınması gereken ek tedbirler belirlenecek.
Etiketler: Son Dakika TBMM Kadına Şiddet AK Parti
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