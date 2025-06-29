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Gündem
TRT Haber 29.06.2025 13:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili, "Hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükûmetine taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan'a taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulundu.

"Pakistan’a yönelik dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum.

Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükûmetine taziyelerimi iletiyorum.

Türkiye olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan’a desteğimizi sürdürecek, sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."                                                                    

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