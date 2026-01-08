Çok Bulutlu 11ºC Ankara
Gündem
AA 08.01.2026 15:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin dünkü Beykoz mitingindeki sözleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 7 Ocak 2026'da Beykoz'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan yakışıksız ifadeleri, akıl dışı ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı.

Aydın, konuyla ilgili ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan CHP Özgür Özel
