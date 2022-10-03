Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 17:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Akgün'ün ailesine baş sağlığı telefonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Osman Akgün'ün vefatı dolayısıyla oğlu Emre Akgün'ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, merhum Akgün'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diledi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Saadet Partisi
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