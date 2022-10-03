Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1'i sözde üst düzey yönetici 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.
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