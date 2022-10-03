Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde üst düzey yönetici olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.