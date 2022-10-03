Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, beraberindeki heyet ile Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından verilen Devlet Liyakat Nişanı'nı takdim etti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Liyakat Nişanı için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Andriy Yermak'a teşekkür etti. "Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışın en kısa zamanda tesis edilmesini temenni ederim" sözlerini kullandı.

Devlet Liyakat Nişanı ile bizleri onurlandıran Sn. @ZelenskyyUa ve Sn. @AndriyYermak'e teşekkür eder, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışın en kısa zamanda tesis edilmesini temenni ederim. ???????????????? pic.twitter.com/lsThrHsWyW — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 2, 2022

Ziyarette, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Andriy Yermak ve beraberindeki heyete, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sistemlerle ilgili bilgi verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından görüntü paylaştı.