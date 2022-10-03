İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığın basın odasında, Mersin'deki polisevine düzenlenen terör saldırısına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ve saldırının faillerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti;

"Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken 'Biz bir hata yaptık' diyerek özür dilemektir. Sanki PKK bir çoğu sivil olan insanların kaldığı polisevimize katliama dönüşecek saldırı gerçekleştirmemiş, sanki şehitlerimiz olmamış, sanki uzun zamandır ilk kez böyle bir eylemle ilk kez karşılaşmamışız gibi bir utanmazlık ve bir yüzsüzlük ile Kemal Kılıçdaroğlu hem bundan 9-10 yıl önce bir yüz karası olan tutuklu gazeteciler raporunu aklamak, hem PKK terör örgütüne sığınarak attığı bu adımlarla bilmeden anlamadan hem kendisini hem partisini hem de raporu hazırlayanları ihbar ederek, aslında büyük bir felaketin kendileri için kapılarını aralamaktadırlar.

(Tutuklu gazeteciler raporu) Bu liste içinde 91 PKK-KCK, 17 MLKP, 9 DHKP-C'li terörist var. Dilşah Ercan teröristtir, bu saldırı ile ilişkilidir."