Irak'ın kuzeyine hem havadan hem karadan dev harekat

Irak'ın kuzeyine hem havadan hem karadan dev harekat

Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum.



Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun!