Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum.
Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum." dedi.
Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum.
Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun!